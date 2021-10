Mata znany jest ze swej niechęci do TVP, o której głośno nawija w swoich piosenkach. Jest też jednym z najpopularniejszych (o ile nie najpopularniejszym) polskim raperem. A teraz będzie mógł pochwalić się współpracą z siecią McDonald's. Dosłownie za chwilę oferta popularnej sieci fast foodów zostanie rozszerzona o zestawy stworzone przez młodego Matczaka.



Co prawda wiele oficjalnych informacji na temat współpracy jeszcze nie ma. Na profilu McDonald'sa w mediach społecznościowych pojawił się krótki klip, który ją zapowiada. Wystarczyło jednak nieco dociekliwości fanów rapera, aby dotrzeć do przygotowanych na tę okazję naklejek.