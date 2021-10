Jarosław Jakimowicz uczestniczył w handlu ludźmi? Sąd nakazał prokuraturze wszczęcie postępowania

Sprawą podejrzenia udziału Jakimowicza w handlu ludźmi prokuratura zajmowała się już wcześniej. Odmówiła jednak wszczęcia postępowaniu z powodu... tweeta gwiazdora TVP. W swoich mediach społecznościowych przekonywał on, że to tylko fikcja, która miała na celu zwiększenie sprzedaży.



Prokuratura, powołując się na wpis, który szybko zniknął z internetu, zdecydowała się nic nie robić w tej sprawie. Na tę decyzję zażalenie złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Sąd Rejonowy stwierdził, że tweet ma znikomą wartość jako dowód, a do tego zacytował fragment z okładki "Życia jak film", w którym autor zapewnia, że to "szczera i prawdziwa autobiografia", potwierdzając, że opisane w niej wydarzenia miały miejsce w rzeczywistości.