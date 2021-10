Śmierć Brittany Murphy to tylko jeden z tajemniczych zgonów w Hollywood

Kariera Brittany Murphy dopiero nabierała rozpędu, kiedy aktorka nagle i nieoczekiwanie zmarła. Pięć miesięcy później doszło do śmierci jej męża. Czy winę za te tragiczne wydarzenia ponosi tajemniczy dom w Hollywood Hills, który gwiazda kilka lat wcześniej kupiła od Britney Spears? Chociaż brzmi to niewiarygodnie, w sprawie jest tyle niewiadomych, że niczego nie można wykluczyć.



Ok, według oficjalnych informacji Murphy zmarła z powodu rozległego zapalenia płuc, ostrej anemii i intoksykacji lekami. Przyczyną śmierci jej męża Simona Monjacka było natomiast zatrzymanie akcji serca. Wczoraj na HBO Max zadebiutował dokument "What Happened, Brittany Murphy?", którego twórcy skupiają się na zagadkach związanych z tymi zgonami. A to temat na trzymający w napięciu horror, a przynajmniej thriller. I to nie pierwszy taki przypadek w Hollywood.