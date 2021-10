Binge-watching - kiedyś był marzeniem, dziś jest przekleństwem

Lata temu, kiedy na odcinek serialu trzeba było czekać tydzień i pozyskiwać go różnymi sposobami, niestety dość dyskusyjnymi, marzyło się o dniu, w którym każdy z nas będzie mógł odpalić serwis i wybierać legalnie pozycje do obejrzenia. A najlepiej, żeby te wszystkie odcinki to były tam od razu, aby można było je obejrzeć bez czekania na kolejne. Kto tam wtedy w Polsce słyszał o Netfliksie albo wierzył, że i nas ten zaszczyt kopnie. Modły zostały wysłuchane i oto pojawił się on. Netflix przyszedł (przyleciał?) do Polski i zawładnął życiem wszystkich, którzy kochają seriale.