Jest to zatem ok. połowa globalnej liczby subskrybentów platformy. Prawdziwy fenomen, który zawdzięcza swój sukces strategii Netfliksa (kolejny znak, że produkcje lokalne są szalenie opłacalne), a przede wszystkim marketingowi szeptanemu i promowaniu produkcji, których popularność rośnie, za pomocą rankingu TOP 10 widocznego po zalogowaniu do platformy.



Tymczasem szum wokół serialu wciąż rośnie - tytuł nie schodzi z 1. miejsca najchętniej oglądanych produkcji na Netflix Polska, fani snują teorie i zastanawiają się, co zobaczą w 2. sezonie serialu (który lada moment z pewnością zostanie potwierdzony), a influencerzy i youtuberzy nagrywają kolejne materiały związane z jednym z obecnie najgłośniejszych seriali świata.