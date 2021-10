Sezon 3 New Amsterdam wreszcie można oglądać także w Polsce. Opowieść o Maksie Goodwinie, niekonwencjonalnym lekarzu, który nie spocznie, póki nie uzdrowi amerykańskiej służby zdrowia (serio, ma nawet pomysł na to, jak rozwiązać kryzys opioidowy w Stanach), podbiła serca Polaków i zdobyła rzeszę fanów w naszym kraju. Teraz ci fani mogą wreszcie otwierać szampana i robić się na bóstwo przed ponownym spotkaniem z przystojnym lekarzem i resztą personelu wymarzonego szpitala. Najnowsze odcinki serialu można będzie co tydzień śledzić na Fox.