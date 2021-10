Instagram ma narzędzia pozwalające w jasny oznaczać posty sponsorowane, ale nie ukrywajmy – nie każda internetowa gwiazda to robi. Największą sztuką w byciu influencerem jest wrzucenie takiego posta ze zdjęciem, by nikt się nie pokapował, że to reklama. Lifestyle'owy wpis lub InstaStory z nazwą jakiejś mało znanej firmy kosmetycznej wygląda przypałowo (szczególnie jeśli robimy to co kilka dni). Jeżeli użytkownik od razu to odkryje, ominie post szerokim łukiem, a reklamodawcy tego nie lubią.