Polacy przejmują "Heroes of Might and Magic III". Zrobią planszówkę na podstawie kultowej gry

Robiąc grę planszową"Heroes of Might and Magic III", polskie Archon Studio postanowiło uderzyć w nostalgię jeszcze mocniej niż J.J. Abrams w VII epizodzie "Gwiezdnych wojen". Firma właśnie szykuje się do startu zbiórki crowdfundingowej na planszówkę powstającą w oparciu o kultową już dzisiaj grę komputerową, w której rozbudowuje się zamki, rekrutuje kolejne stwory i zdobywa następne tereny.



Zasady będą nam dobrze znane, bo jeśli coś jest idealne, to nie ma sensu tego zmieniać. Twórcy zamierzają jednak ograniczyć świat przedstawiony, więc gracze otrzymają do dyspozycji tylko trzy miasta: Inferno, Castle i frakcję, która dopiero zostanie ogłoszona. Nie zabraknie szczegółowo wykonanych miniaturek występujących w "Heroes of Might and Magic III" stworzeń i bohaterów. Będziemy więc mogli przyjrzeć się Archaniołom, Diabłom czy Smokom.