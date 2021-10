Przypominamy, że Gabrielle Venora Petito to urodzona w 1999 roku amerykańska blogerka i podróżniczka. Wraz ze swoim chłopakiem, Brianem Laundrie, wyruszyła furgonetką z Florydy na zachód, zamierzając odwiedzić parki narodowe w tamtej części USA. Petito - jako blogerka - regularnie publikowała w swoich social mediach zdjęcia z wyprawy (np. 19 sierpnia pokazała na swoim kanale na YouTube, jak van life wygląda w praktyce). 25 sierpnia pojawił się ostatni wpis, a pod koniec miesiąca skontaktowała się z rodziną, wysyłając lakoniczne smsy. 30 sierpnia poinformowała, że "nie ma zasięgu w Yosemite". Matka dziewczyny - która nie miała z nią kontaktu od kilku dni - jest pewna, że to nie Gabby Petito jest autorką ostatnich wiadomości.



1 września Brian Laundrie powrócił do domu sam, odmówił złożenia wyjaśnień policji i rodzinie, wynajął prawnika, a po kilkunastu dniach... zniknął. Wiadomo, że wyruszył do położonego obok rezerwatu na Florydzie. Dwa tygodnie przed zaginięciem policja w mieście Moab na południu Utah została wezwana w związku z prawdopodobnym incydentem przemocy domowej, w którym para brała udział. W sieci pojawiło się nagranie z kontroli drogowej, na którym widać, że para była skłócona. Ślady przemocy fizycznej dostrzeżono u Gabby Petito i Laundriego, ale oboje zapewnili służby, że to tylko kłótnia, bo w istocie się kochają i są ze sobą szczęśliwi.