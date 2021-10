Marvel ukradł psychopatę DC. Carnage to oczywista zrzynka z Jokera, ale i tak go uwielbiam

Kasady podobnie jak Joker nie miał też początkowo żadnych supermocy, ale to miało się bardzo szybko zmienić. Od początku planowano bowiem, że ten psychopata otrzyma drugiego symbiota i po połączeniu z obcym organizmem przyjmie miano Carnage. Pierwsze cameo tej postaci miało miejsce w "The Amazing Spider-Man" #359, a na pełnoprawny debiut trzeba było jeszcze poczekać dwa numery. Absolutnie fenomenalny wygląd Carnage'a w połączeniu z jego nieprzewidywalną naturą i czarnym humorem sprawiły, że momentalnie awansował do roli jednego z najpopularniejszych wrogów Człowieka-Pająka i samego Venoma, który w ten sposób już ostatecznie przyjął rolę anty-bohatera.



Co ciekawe, choć podobieństwa między Jokerem i Carnage'em od początku były oczywiste, to na oficjalnie potwierdzenie związku między postaciami DC i Marvela musieliśmy poczekać do 2007 roku. Dopiero wtedy Erik Larsen przyznał na fanowskim forum, że mocno "zainspirował się" własnością konkurencji, by nie użyć znacznie mocniejszego sformułowania: