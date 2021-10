Żadna produkcja w historii kina nie była w stanie równie dobrze pokazać monotonii życia na pokładzie statku międzygwiezdnego jak „2001: Odyseja kosmiczna”. Teoretycznie nowym serialom sci-fi powinno być nawet prościej, bo uzbrojeni w całe sezony treści mogą znacznie poszerzać liczbę wątków pobocznych. Problem w tym, że zarówno „Another Life”, „Nightflyers” i „Origin” popełniają ten sam błąd i zamiast tego przeciągają główny wątek do granic możliwości. Sprawia to, że w przypadku dzieła Aarona Martina nawet nie bardzo da się powiedzieć, o czym jest ta produkcja. Statek zatytułowany The Salvare wyrusza w podróż, żeby nawiązać kontakt z obcymi, ale w jaki sposób, po co i co stanie się, jeśli misja zawiedzie? Tego wszystkiego widz dowiaduje się dopiero na sam koniec 1. sezonu, o ile w ogóle dotrze do tego punktu.