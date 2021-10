"Wesele" to nie film o Polakach, tylko o uprzedzeniach Smarzowskiego. Tak miastowy widzi prowincje

„Oni” u Smarzowskiego to Polacy. Ale nie ja, ty, nie widzowie filmu. Smarzowski na potrzeby swoich obrazów tworzy bohatera zbiorowego do bicia. To nieetyczny i bezwzględny biznesmen, nacjonalista, to sprytny, homofobiczny ksiądz z małej parafii. To w końcu zwykły weselnik, zapijaczony, cieszący się łatwą, prostacką rozrywką i, oczywiście, antysemita. Co ważne – taka przerysowana konstrukcja świetnie działała w „Weselu” z 2004 roku, gdzie bezwzględnie punktowała narodowe przywary, krytykując to, co nieetyczne, brzydkie i po prostu złe. Złe w nas samych. Nowe „Wesele” idzie jednak znacznie dalej, nie tylko otwiera dawne rany, nie tylko pokazuje zło, ale robi wszystko, aby zbudować historyczny pomost między przeszłością a teraźniejszością.