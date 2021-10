Spośród wszystkich klasycznych historii o Kasadym i jego Klyntarze (tak nazywa się rasa obcych stworzeń takich jak Venom i Carnage) w opisanym powyżej tomie nie ma tylko jednej. Rzecz w tym, że chodzi o tą najważniejszą. "Maximum Carnage" to opowieść, która na dekady zdefiniowała relacje między Peterem Parkerem i jego najbardziej niegodziwym z wrogów. Ustaliła też grupę pomocników Carnage'a, do których należeli m.in. Doppelganger i Shriek. Wspomniana bohaterka nieprzypadkowo pojawia się również w filmie "Venom 2: Carnage".



Wydana w 1993 roku historia opowiada o fali nienawiści i przemocy, która przetacza się przez Nowy Jork pod wpływem Carnage'a i jego zabójczej świty. Do walki z superzłoczyńcami stają Spider-Man, Venom, Black Cat, Kapitan Ameryka, Iron Fist, Nightwatch, Cloak i Dagger oraz Morbius, Deathlok i Firestar. Grupę rozrywają jednak wewnętrzne podziały związane ze sporem o przywództwo między Parkerem i Eddiem Brockiem. Co ciekawe, seria "Maximum Carnage" posłużyła też za fabułę popularnej gry wideo z gatunku beat 'em up.