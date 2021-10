Film wytwórni Warner Bros. reżyseruje Paul King, który napisał scenariusz m.in. z Simonem Farnabym. W obsadzie znaleźli się m.in. Rowan Atkinson, Sally Hawkins i Olivia Colman. To trzeci raz (1971 i 2005 rok), gdy Hollywood zainteresowało się historią Wonki - poprzednie wersje to jednak adaptacje klasycznej powieści Dahla, a zatem tym razem poznamy nową historię. Szczegóły fabuły nie są znane; wiemy tylko tyle, że skupi się ona na losach legendarnego cukiernika przed założeniem słodkiego imperium (oficjalny opis brzmi: "początku pomysłowego młodego wynalazcy, zanim stał się słynnym Mozartem czekolady"). Większość zdjęć ekipa realizuje w Londynie.



Nominowany do Oscara Chalamet swoją międzynarodową popularność zdobył dzięki roli w filmie "Tamte dni, tamte noce" Luki Guadagnino. Powyższe zdjęcie na swoim Instagramie opatrzył cytatem z filmu z 1971 roku - "To napięcie jest straszne. Mam nadzieję, że się utrzyma".