Z wytatuowanej postaci przypominającej Jokera w wykonaniu Jareda Leto, z którą nawijał u boku Taco Hemingwaya, Quebonafide na pewien czas stał się zahukanym wrażliwcem w okularach i zupełnie niekrzykliwej stylówce. Okazało się, że było to elementem kampanii marketingowej jego płyty "Romantic Psycho" oraz efektem współpracy z Allegro – zarobiony milion złotych przeznaczył na cele charytatywne, co się akurat chwali.



Z jednej strony mogliśmy go podziwiać za wytrwałość i grę aktorską – jego występ w roli grzecznego rapera w "Dzień Dobry TVN" to naprawdę złota prowokacja. Z drugiej strony wiemy, że z tym gościem trzeba uważać i doszukiwać się podpuchy. Tak też jest w przypadku jego "ostatniego" tournee.