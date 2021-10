Pojawił się zwiastun nowego "Pitbulla". Tak, trailery już przecież były, ale tym razem chodzi o zapowiedź bez cenzury. Znając Patryka Vegę mogło by się więc w nim roić od przekleństw, nagości i innych atrakcji. Tak jednak nie jest. Jak na lubiącego szokować reżysera, jest on całkiem stonowany, chociaż nie brakuje w nim charakterystycznych dla jego twórczości elementów.



Vega wraca bowiem do korzeni (znowu). Po tym jak seria na moment, na jeden film, na "Ostatniego psa" przeszła w ręce Władysława Pasikowskiego, reżyser ponownie sięga po swoją najpopularniejszą markę. Tym razem będzie skupiał się na losach znanego nam skądinąd Gebelsa, a akcja toczy się na dwóch płaszczyznach czasowych. Twórca powrócił do formy sprzed lat?