Wyjątkowość Netfliksa powoli zanika. Co, jeśli dodamy do tego wysoką cenę subskrypcji, może okazać się dla serwisu sporym problemem. Po co płacić tyle kasy, jeśli u konkurencji nieraz znajdziemy lepsze produkcje i to przy mniejszym abonamencie? Przecież wspomnianych 49 zł rocznie za Prime Video nasz portfel odczuje nawet zdecydowanie mniej niż to 15 zł/msc. za dzielone na cztery osoby konto.