O Mariannie Schreiber zrobiło się głośno w wakacje, gdy wystąpiła w "Top Model" na antenie TVN. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że jest żoną ministra Łukasza Schreibera i zgłosiła się do programu za jego plecami. Wszak PiS i TVN zbytnio za sobą nie przepadają. Wszyscy jednak zapomnieli, że to nie pierwsza "afera" jej udziałem.