12 października Google uhonorowało postać wybitnej postaci XIX-wiecznej sceny. Helena Modrzejewska do dziś jest uznawana za najlepszą polską teatralną aktorkę, a teraz otrzymała własne Google Doodle na dziś - klimatyczna grafika przedstawiająca młodą artystkę po kliknięciu przenosi internautę na stronę z najważniejszymi informacjami z nią związanymi. Okej, tym razem nie doświadczymy dodatkowych efektów graficznych, ale "wspominki" serwisu to dobra okazja, by dowiedzieć się czegoś o tej tak ważnej dla polskiej kultury postaci.