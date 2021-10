Nie da się ukryć: Andrzej Sapkowski to twórca fenomenu, który na prawdziwy międzynarodowy sukces musiał trochę poczekać. Doskonałe przyjęcie serii gier studia CD Projekt RED to jedno, ale to dzięki serialowi Netfliksa pisarz trafił m.in. na szczyty list Amazonu - czytelnicy na całym świecie rzucili się na prozę polskiego mistrza fantasy, ponieważ serial "Wiedźmin" zafascynował ich przedstawionym światem, bohaterami i ich historią.



Widzowie chcieli jak najszybciej dowiedzieć się, jak potoczą się ich późniejsze losy, a wydawcy to przewidzieli. Przy okazji premiery 1. sezonu "Wiedźmina" amerykański wydawca zapowiedział przecież dodruk 500 tys. egzemplarzy książek Sapkowskiego. Inna sprawa, że jeśli serial sprawia, iż widz chętnie sięga po materiał źródłowy, to chyba dowód na to, że twórcy odwalili całkiem przyzwoitą robotę (choć wielu fanów nie może im darować części odstępstw od oryginału - mam wrażenie, że w myśl zasady "każde odstępstwo jest złe i kropka").