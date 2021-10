Amazon Prime atakuje: świetna oferta za śmiesznie niską cenę. Oto seriale, dla których warto z niej skorzystać

Amazon zaskoczył swoją agresywną polityką cenową: cena pakietu Amazon Prime w Polsce to 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Dotychczas za samą usługę VOD (Amazon Prime Video) w Polsce płaciliśmy ponad 25 zł miesięcznie.



Tymczasem nowa oferta Amazon Prime poza Prime Video zawiera też darmową szybką dostawę produktów z Amazona do domu, dostęp do okazji zakupowych i Games with Prime. Pierwszy miesiąc darmowy, haczyka brak - to naprawdę niebywale korzystna propozycja.