Na Amazon Prime Video jest masa świetnych seriali. Ale czy to znaczy, że opłaca się bardziej od Netfliksa?

Nie oznacza to jednak, że na Prime Video nie znajdziemy żadnych wielkich hitów, które byłby w stanie rywalizować ze "Stranger Things", "BoJackiem Horsemanem", "House of Cards", "Domem z papieru", "The Umbrella Academy" czy "The Crown". Wręcz przeciwnie, wiele z najlepszych seriali ostatnich lat jest dostępnych tylko tam. Chodzi o takie produkcje jak niezwykle popularne "The Boys", fenomenalna animacja "Niezwyciężony", klimatyczny horror "Suspiria" czy jedno z lepszych sci-fi "The Expanse". Oprócz tego biblioteka Amazon Prime Video skrywa takie diamenciki jak "Jolt", "Kolejny film o Boracie", "Dźwięk metalu", "Książę w Nowym Jorku 2", "Wojna o Jutro", "Modern Love", "Good Omens" czy "Człowiek z Wysokiego Zamku".