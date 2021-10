Polskie "The Office" trolluje na Linkedinie. Ludzie biorą szefa Kropliczanki na serio

"The Office PL" to polska wersja brytyjskiego serialu mockumentary stworzonego przez Ricky'ego Gervaisa i Stephena Merchanta. Format na nasze podwórko przekłada Canal+ we współpracy Comedy Central pod czujnym okiem BBC. Reżyserem został Maciej Bochniak ("Magnezja", "Disco Polo"), a w głównych rolach zobaczymy Piotra Polak (prezes Michał), Vanessę Aleksander (wiceprezeska Patrycja), Korenelię Strzelecką (recepcjonistka Asia) oraz Adama Woronowicza (Darek, szef działu logistyki).