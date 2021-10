W trzecim numerze serii "Superman: Son of Kal-El" widzieliśmy scenę, w której Jon przedstawia rodzicom swojego różowowłosego kumpla, reportera Jaya Nakamurę. Okazuje się, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń (a ojca i syna łączy ponadto słabość do dziennikarzy).



W piątym zeszycie, który ukaże się 9 listopada, będziemy mogli zobaczyć ich pocałunek. Odkryjemy też specjalne zdolności Jaya, dzięki którym nie będzie potrzebować pomocy Supermana - scenarzysta chciał, by obaj byli równi w związku i wzajemnie się wspierali.