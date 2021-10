Brytyjska młodzież poprosiła nauczycieli o urządzenie zawodów wzorowanych na grach z koreańskiego hitu Netfliksa. "Squid Game" utrzymane jest bowiem w stylu battle royale. Jego bohaterowie skuszeni obietnicą wygrania miliardów wonów, biorą udział w kolejnych morderczych rozgrywkach, które sprowadzają się do wypaczonych wersji dziecięcych zabaw. Każdy, kto widział serial, wie, jak brutalny on jest. Dlatego pomysł uczniów wzbudził niepokój włodarzy angielskich szkół. Wysłali oni więc listy do rodziców, w których dopraszają się, aby nie pozwolili swoim pociechom oglądać produkcji.



Jak podaje The Mirror, w listach tych pojawia się nawet sugestia, że jeśli uczniowie zaczną urządzać zawody inspirowane "Squid Game" rodzice zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Nauczyciele biorą więc fascynację serialem całkiem na poważnie i obawiają się o zdrowie swoich podopiecznych.