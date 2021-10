Netflix: nowości na dziś. Co oglądać w serwisie? Sprawdzamy listę premier

"Klub opiekunek", czyli jeden z najlepiej ocenianych seriali młodzieżowych Netfliksa (widzowie i krytycy przyjęli go bardzo, bardzo ciepło), wraca z 2. sezonem. Ekipa poszerzy się o dwie nowe bohaterki; co więcej, Kyndra Sanchez zastąpi Xochitl Gomez w roli Dawn Schafer. Ten serial to współczesna ekranizacja popularnych książek Ann M. Martin o grupie koleżanek, które w swoim miasteczku rozkręcają opiekunkowy biznes. W produkcji śledzimy ich perypetie, upadki i wzloty. Pogodny, krzepiący, niegłupi i zabawny zarazem! Nowa seria składa się z ośmiu półgodzinnych epizodów.