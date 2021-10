Netflix postanowił sprawdzić, jak przedstawia się reprezentacja mniejszości w jego oryginalnych produkcjach. Naukowcy przeanalizowali ponad 300 filmów i seriali, sprawdzając m.in. w ilu z nich na pierwszym planie pojawiają się kobiety, osoby o innym niż biały kolorze skóry czy postacie nieheteronormatywne.



Netflix lubi uchodzić za platformę przyjazną dla wszystkich, bez względu na płeć, rasę i orientację seksualną. W zeszłym roku jako jedna z pierwszych korporacji wyraziła swoje wsparcie dla ruchu Black Lives Matter po śmierci George'a Floyda. W połowie lutego natomiast opowiedziała się przeciwko rasizmowi wymierzonemu w Amerykanów azjatyckiego pochodzenia po tym, jak wzrósł wskaźnik przemocy wobec tej grupy społecznej. To tylko kilka przykładów, ale każdy, kto korzysta z serwisu wie, jak to wygląda w jego originalsach. Częstymi protagonistami są kobiety, nie brakuje w nich bohaterów należących do mniejszości etnicznych, ani wątków LGBT.