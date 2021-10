Po słabym zwiastunie "Resident Evil", szybko wskakuje nowy. CGI straszy, ale widać ślady fabuły

Gry wydawane pod marką "Resident Evil" w pewnym momencie zabrnęły w ślepą uliczkę. Dopiero "Biohazard" pokazało nową energię, a twórcy przestali "straszyć" hordami zombie i zaczęli klimatem, dzięki czemu w "Village" mogliśmy się zmierzyć z 3-metrową wampirzycą. Ok, może to nie najlepszy przykład, bo Lady Dimitrescu, zamiast przerażać, seksualnie rozbudzała wyobraźnię graczy. Niemniej seria nabrała wiatru w żagle.



Inaczej sprawa się ma z jej aktorskimi adaptacjami. Paul W.S. Anderson po najntisowym "Mortal Kombat" zbudował swoją karierę na ekranizacjach gier komputerowych. Wyszło mu to tylko nieco lepiej niż Uwe Bollowi i sygnowana jego nazwiskiem seria "Resident Evil" (nie stanął za kamerą jedynie "Apokalipsy" i "Zagłady") pozostawiała wiele do życzenia. Milla Jovovich jako Alice już co prawda złożyła broń, ale przecież markę można zacząć eksploatować od nowa, zamiast pozwolić jej utknąć w domenie animacji.