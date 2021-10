Co słychać? Nowości muzyczne, których nie możesz przegapić

Pierwszy pełnowymiarowy album studyjny Blake'a od trzech lat. Zdaniem muzyka jest to koncept album, którego utwory skupiają się na kwestiach wewnętrznych, mocno osobistych - jak "Say What You Will", który opowiada o pogodzeniu się z samym sobą. Z tym, z kim jesteś i w jakim miejscu życia się znajdujesz, bez oglądania się na innych. Blake to nagrodzony Grammy wokalista, songwriter producent i multi-instrumentalista, który wie co robi i za każdym razem dostarcza słuchaczom jakościowe wydawnictwa. Współpracował z największymi gwiazdami współczesnej sceny muzycznej i odpowiada za ogrom znakomitych produkcji. Fajnie, że w końcu - po lekkim opóźnieniu premiery - znowu możemy go posłuchać.