Na HBO GO wpadło mnóstwo filmów Disneya i Pixara, staruszek Logan i pyskaty Deadpool

Filmowe "Deadpoole" nie są, wbrew przekonaniu niektórych, "odważnymi" filmami Marvela, bo poza wulgaryzmami i odrobiną krwi to wciąż bezpieczne kinowe historie, których twórcy zdejmują nogę z gazu w najlepszych momentach. Ale co z tego, skoro opowiedziane są tak lekko, zgrabnie i z naprawdę fajnym (przeważnie) humorem? Ryan Reynolds jako pyskaty najemnik jest, cóż, sobą, ale jeśli lubicie go w innych filmach, to w "Deadpoolach" go pokochacie. Poza tym - zawsze jest to jakaś odtrutka na stare i ugrzecznione do bólu marvelowskie filmy.