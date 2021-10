Więcej Deadpoola! Tu znajdziecie więcej pyskatego najemnika

Secret Empire runęło, ale Deadpool jest ścigany - chociaż on tylko wypełniał polecenia Kapitana i to on przez ostatnie lata finansował działania Avengersów! W podserii zatytułowanej przewrotnie "Marvel Universe Kills Deadpool", co jest odniesieniem do wymienionego wcześniej komiksu, Wade Wilson robi zaś wszystko, by popełnić samobójstwo przez superbohatera lub superzłoczyńcę…