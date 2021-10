Choć sam album trudno uznać za wyjątkowo udany, to już przy okazji przedsprzedaży raper mógł otwierać szampana, bo sprzedał się on nad wyraz dobrze. Następnego dnia po premierze Mata zagrał koncert w Warszawie, który okazał się jednym z największych solowych występów hip-hopowych w historii Polski. Jednocześnie twórca znalazł się na językach publicystów i mediów, którzy orzekli, że Mata jest głosem pokolenia, a jego antysystemowy przekaz był najmocniejszym punktem koncertu i że całość to „prawdziwe show”. Choć absolutnie nie zgadzam się z tym, aby z dwójki Matczaków to właśnie ten młodszy przesadnie interesował się polityką, a tym bardziej, żeby wyrażał troski i obawy młodego pokolenia, to fakt pozostaje faktem – koncert był spektakularny.