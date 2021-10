Zdolności regeneracyjne najemnika sprawiają, że ten jest w zasadzie nieśmiertelny. Strzały z karabinu, cięcia, wybuchy czy bomba atomowa – nie istnieje w zasadzie nic, co na stałe mogłoby powstrzymać Deadpoola. Można go uwięzić. Można spowolnić. Nie można jednak go zabić.