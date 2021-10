Weekend czas zacząć. Co obejrzeć w kinie i jaki film zobaczyć na Netfliksie? Polecamy nowe filmy i seriale. Sprawdźcie ramówkę na ten weekend - jest w niej między innymi najnowszy film Wojtka Smarzowskiego pt. "Wesele". A przecież każdy film Smarzowskiego to wydarzenie. Nie inaczej jest w przypadku "Wesela".



Jeśli uda wam się w miarę szybko dojść do siebie po jego seansie, warto odpalić serwisy streamingowe. Na Netfliksie i HBO GO czekają już na was niemal równie gorące nowości. Jakby i tego było wam mało, to w telewizji nie zabraknie znanych i lubianych hitów.