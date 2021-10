Co ma "Wesele" do "Wesela"? Wyjaśniamy, o co chodzi z tytułem nowego filmu Smarzowskiego

"Wesele" już w kinach. A po weselu, jak to po weselu, miał być kac. W końcu zaprasza nas na nie Wojtek Smarzowski, a on się zwykle w tańcu nie... rozdrabnia. Sam przyznawał nawet, że jego najnowszy film może być w Polsce zakazany. Spodziewaliśmy się więc dzieła obrazoburczego, w którym prawda w oczy kole. Zamiast tego otrzymaliśmy... szkolny podręcznik do historii. Rozczarowanie jest równie wielkie, co wcześniej nakręcony hype.



Przez jakiś czas nowy projekt Smarzowskiego najpierw funkcjonował jako "W2", potem "Wesele 2". Wyglądało na to, że reżyser szykuje sequel swojego pełnometrażowego debiutu, czyli kultowego już dzisiaj "Wesela". Kiedy twórca odkrył wszystkie karty, a z tytułu zniknęła cyferka, wszyscy zaczęliśmy sobie bełkotliwym głosem zadawać pytanie: "ale o co chodzi?". Odpowiedź jest prostsza, niż mogliśmy przypuszczać.