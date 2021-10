Netflix od lat wyznacza globalne trendy na rynku VOD, ale do ideału od zawsze mu sporo brakowało. Nikt zresztą już nie liczy, że szefowie platformy zadbają o poprawę najbardziej irytujące elementy swojej usługi. Wystarczy spojrzeć na wciąż nierozwiązany problem współdzielenia kont, by zrozumieć skalę wyzwań wciąż stojących przed serwisem. Tylko skoro wciąż tak wiele rzeczy funkcjonuje niezadowalająco, dlaczego Netflix podbił świat? Udało się to przede wszystkim dzięki jednej, rewolucyjnej decyzji. Firma nie tylko postanowiła wejść na nieanglojęzyczne rynki, ale też zainwestować tam olbrzymie pieniądze w oryginalne treści.



Netflix oczywiście nie był pierwszą amerykańską korporacją, która wyłożyła pieniądze na filmy i seriale w Europie czy Ameryce Południowej. Robiło to wcześniej choćby HBO, co poskutkowało takimi polskimi serialami jak "Bez tajemnic" czy "Wataha". Rzecz w tym, że gigant amerykańskiego streamingu przeniósł tę strategię na zupełnie nowy poziom. Szefowie firmy wyszli z założenia, że z czasem właściwie każdy większy rynek powinien otrzymać własne seriale czy filmy oryginalne sygnowane czerwoną literką "N". Co nie tylko pozwala Netfliksowi stale zwiększać zasobność swojej biblioteki, ale też stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności i władz.