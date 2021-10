Czy "Squid Game" ma szansę na 2 sezon? Jak najbardziej

Jak wiemy, przedłużająca się chęć dojenia krów w końcu osusza te krowy do cna; tu można dać przykład "Domu z papieru", który miał już swoje zamknięcie na poziomie 2. sezonu, a dopisane serie wypadły znacznie, znacznie gorzej. To porównanie nie jest jednak do końca trafne, bo "Dom" został odkupiony i przejęty, a "Squid Game" to serial zrealizowany pod okiem Netfliksa (i właściwie wyłącznie dzięki niemu, bo nikt inny nie chciał się za niego zabrać). Co więcej, hiszpańska produkcja jest właściwie jednym z nielicznych mniej chlubnych wyjątków.



Więcej jest przypadków, kiedy serwis - ku radości fanów - ocalił dany serial i zapewnił mu całkiem niezłą, zdaniem widzów, kontynuację czy zakończenie ("Lucyfer", "Rojst '97"). Nie rozwleka też w nieskończoność własnych produkcji, woląc przerwać je zawczasu - często nawet szybciej, niż chcieliby tego fani. I tak "Dark" doczekało się trzech odsłon, "Atypowy", "Ozark" czy "Sabrina" zakończą się na czwartych sezonach, a jedna z największych perełek stacji, utrzymująca znakomity poziom "The Crown", dobrnie do rekordowego 6. sezonu i również wyzionie ducha. W chwale. Dobrze trzymają się też dłużej kontynuowane "Narcos", a właściwie jego spin-off, czy "Stranger Things", ale to przecież flagowce serwisu o ugruntowanej pozycji.