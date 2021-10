Nowy film "Pokemon" na Netfliksie. Sprawdziliśmy, które części warto jeszcze obejrzeć

Na początku filmu chłopak dowiaduje się o śmierci ojca i przybywa do Ryme City. To jedynego miasto, gdzie ludzie i Pokemony żyją w harmonii. Goodman szybko odkrywa, że jego ojciec badał tajemniczą sprawę, która mogła doprowadzić do jego śmierci. Postanawia zbadać ją na własną rękę, w czym pomaga mu były partner ojca. Jedyny problem w tym, że to ekscentryczny Pikachu.



Średnia ocen: 6,5