Nie tylko "Diuna" — te 6 filmów musisz zobaczyć w kinie do końca roku

Jesienna i zimowa aura nie sprzyjają wypadom na miasto i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu, ale te chłodniejsze miesiące to idealny moment na to, by wybrać się do kina — tym bardziej że po roku posuchy mamy wreszcie co oglądać! Stoję przy tym na stanowisku, że niektóre kinowe produkcje aż proszą się o to, by oglądać je właśnie na dużym ekranie.