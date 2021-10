PiS od sześciu lat łamie i niszczy polską Konstytucję, jednocześnie stając rzekomo w „jej obronie”! Teraz postanowił zmieszać z błotem instytucje i traktaty, które jej naprawdę bronią czyli Unię Europejską i jej Trybunał (TSUE). Oczywiście wszystko podlane patriotycznym sosem, żeby niestrawny bigos (posługując się nie bez przyczyny kuchenną nomenklaturą) smakował przynajmniej w TVP. (...)



Wczorajszy, kolejny już, pseudowyrok pseudo-Trybunału złożonego z pisowskich nominatów i „odkryć towarzyskich” prezesa nie przeszkodzi tysiącom polskich sędziów, opierających się nagonkom, działać zgodnie z prawem i sumieniem. Dalej będą wydawać wyroki zgodne zarówno z polską Konstytucją jak i europejskim prawem, które, jako kraj zgodziliśmy się respektować wchodząc w 2004 roku do Unii. Z tego samego powodu ogromna większość sędziów będzie uznawać i stosować wyroki europejskiego Trybunału (TSUE), które stają na straży naszego prawa do niezależnego sądownictwa!



Podany wczoraj przez koleżankę prezesa nieświeży bigos podlany pisowskim bełkotem, upichcony na polityczne „dziadowskie” zamówienie przy pomocy dublerów i wybitnie pomocnych podkuchennych, jak Piotrowicz czy Pawłowicz, oczywiście bardzo Polsce zaszkodzi. Będziemy wrzodem Europy, kimś, do kogo nikt się nie chce przyznać, czy cokolwiek z nim negocjować. (...)



Jest też ten pseudowyrok DOWODEM, że budujący w Polsce dyktaturę oczywiście wolą ją budować z dala od norm cywilizowanego świata, chcą bez kontroli powoływać uległych sędziów i zamykać media. I wiemy po co - by kraść do woli i nigdy nie oddać władzy. Konstytucja i Europa - to dwa filary naszej przyszłości - i ich nie oddamy!

- pisze Rusin.