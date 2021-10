Dziewczyny z Dubaju z pierwszym zwiastunem. Jest seks, złoto i przemoc, czyli potencjał na hit

Dziewczyny z Dubaju opowiadają historię afery z perspektywy Emi, młodej dziewczyny, która ma Wielkie Marzenia, ale urodziła się w biednej rodzinie w samym sercu szarego polskiego Nigdzie. Sfrustrowana nimi próbuje odmienić swój los rozgrywając atut, którego życie jej nie poskąpiło - urodę. Emi daje się uwieść obietnicy życia pełnego blichtru, złota i szampana i wchodzi do świata ekskluzywnych "dam do towarzystwa" (eufemizm za opisem producenta). Kiedy widzi stadko pięknych długonogich kobiet wchodzących na luksusowy jacht, wie już, że chce dostać się do tej wyższej ligi. Niedługo potem ze zwykłej pracownicy awansuje na rekruterkę i sama wciąga kolejne dziewczyny w czeluść arabskich nocy, które okazują się jeszcze mniej niewinne i znacznie bardziej niebezpieczne niż jej się na początku wydawało.