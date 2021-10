Podstawowa oferta Canal+ online to pakiet Canal+, w którym znajdują się popularne filmy, dokumenty i seriale oraz programy oryginalne operatora. Pakiet HBO, jak sama nazwa wskazuje, zawiera produkcje oryginalne sieci HBO oraz dostęp do telewizji na żywo, pakiet Eleven Sports to zestaw kanałów sportowych do oglądania m.in. La Ligi czy Series A, a pakiet Fun&News zapewnia dostęp do programów muzycznych, rozrywkowych oraz informacyjnych.



Pełna oferta wszystkich pakietów Canal+ online wynosi 85 zł miesięcznie, jednak pakiet podstawowy Canal+ obowiązuje zniżka za pierwszy miesiąc użytkowania, dlatego przez pierwsze 30 dni zapłacisz za niego 20 zł zamiast 45 zł. Pakiety HBO i Eleven Sports wynoszą każdy dodatkowe 10 zł, a pakiet Fun&News dodatkowe 20 zł. Z Canal+ online można korzystać na wielu urządzeniach: na komputerze poprzez przeglądarkę, na telefonie przez aplikację Canal+ oraz na telewizorze, w tym od niedawna także na Samsung Smart TV – CANAL+ online. Usługa od dzisiaj dostępna na Samsung Smart TV.



* Zdjęcie główne: WDnet Creation / Shutterstock.com