Fundacja Nauka. To lubię wierzy w superbohaterów i chce, abyście i wy w nich uwierzyli. Bo przecież superbohaterowie wcale nie muszą nosić peleryn, być multimilionerami z wymyślnymi gadżetami, ani strzelać siecią na lewo i prawo. Naukowcy czynią bowiem nasz świat lepszym i to na nich projekt Tomasza Rożka "Akademia Superbohaterów".



I chociaż tych komiksowych superbohaterów rodem z Polski nie ma zbyt wielu, to tych rzeczywistych jest całkiem sporo. Jak czytamy na stronie projektu: