Pandemia wstrzymała MCU. I to na długo. Gdyby nie seriale na Disney Plus czulibyśmy wielki niedosyt superbohaterów. Na szczęście "WandaVision" jak tylko mogło zapełniło tę pustkę. Przez dziewięć odcinków mogliśmy śledzić losy tytułowej pary, która żyła sobie szczęśliwie na amerykańskich przedmieściach, dopóki nie odkryła, że to wszystko kłamstwo. Ale w Westview był przecież ktoś jeszcze, kto od razu skradł serca widzów.



Wścibska sąsiadka nawiedza w serialu bohaterów kiedy tylko się da. Agnes lubi wścibiać nos w nieswoje sprawy. Jak się okazuje ma ku temu ważny powód. W końcu it's been Agatha All Along. To potężna czarownica pragnąca mocy Wandy, która w finale zostaje uwięziona w Westview. Jej historia ma jednak potencjał na dalszą eksploatację.