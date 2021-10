Co ważne, w podpisanym przez obie strony porozumieniu znalazły się zapisy o przekazaniu BMG również prawa do nazwiska, wizerunku i podobizny Turner na poczet przyszłego sponsoringu i umów reklamowych. Bardzo więc możliwe, że wkrótce w sklepach pojawi się mnóstwo nowych wydań hitów Turner a nawet jakieś gadżety z jej twarzą na okładce. Trend sprzedawania praw do swojego katalogu znacząco wzmocnił się przez pandemię, która uderzyła mocno w pozbawione koncertów gwiazdy. Przed Turner na podobny krok zdecydowali się m.in. Blondie, Shakira, Bob Dylan czy David Crosby.