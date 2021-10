Discovery ogłosiło, że przedłużyło do końca sezonu 2025/26 umowę, wedle której będzie miało prawa do transmisji m.in. zawodów w skokach narciarskich. Chociaż prawa do nich grupa posiadała od dawna, to teraz widzów czekają spore zmiany.



Do tej pory to TVP transmitowało zawody w skokach narciarskich. Wszystko na podstawie umowy zawartej z Discovery, która obowiązywała od sezonu 2016/17. Jednakże wygasła ona wiosną tego roku, a grupa nie zgodziła się na przedłużenie sublicencji.