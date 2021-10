Program jest w sumie znośny, momentami nawet zabawny, bo i formuła jest lekka w przeciwieństwie do "Miłość jest ślepa", najbardziej creepy programu ever. Dostarcza prostych i nieco pornograficznych (a może raczej: wstydliwych?) uciech. Chcemy zobaczyć, jak dogadają się ci ludzie w strojach różnych stworów i w końcu przekonać się, czy bohater/-ka wybrał/-a "najlepiej", co w gruncie rzeczy oznacza – i jest nakręcane przez samych uczestników – wystarczająco atrakcyjnego partnera lub partnerkę. A więc znowu – idea skopana i to już na starcie. Niemniej to po prostu rozrywkowe show, a nie studium przypadku. Plusem jest też to, że "Sexy Beasts" – czego nie można powiedzieć o większości tego typu randkowych programów czy w jakimś sensie mających wyłonić pary – nie jest odrzucające i niesmaczne. Czasem bywa żenująco, ale to nie jest jeden z tych „lepkich” reality show. Serdeczne dzięki za to, bo musiałam wczoraj obejrzeć dostępnych sześć odcinków. I w sumie nie bawiłam się najgorzej – to może być moje nowe guilty pleasure.