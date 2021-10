Sabrina odwiedzi Riverdale. Do tego crossoveru twórcy szykowali się od dawna

Tyle co, bo dopiero wczoraj zakończyliśmy 5. sezon "Riverdale". Finał najnowszej odsłony serialu zaskoczył widzów i jedna z ważniejszych postaci pożegnała się z produkcją. Nie ma jednak co ronić łez, bo za rogiem już czają się kolejne odcinki. Zadebiutują już całkiem niedługo, a tymczasem twórcy podsycają hype.



Jeśli jeszcze nie zaczęliście oglądać "Riverdale", a chcielibyście to zmienić przed premierą 6. sezonu to musicie się śpieszyć. Pierwszy odcinek ma pojawić się na Netfliksie w przyszłym miesiącu, a dokładnie 17 listopada. Nie pożegnaliśmy się więc z bohaterami na długo i wygląda na to, że jest na co czekać. Zdarzy się bowiem coś, na co wszyscy fani uniwersum z kart komiksów Archie Comics czekali od dawna.