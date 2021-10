Po publikacji książki "Paradise" uważa się go za jednego z najpoważniejszych postkolonialnych autorów. Literacką Nagrodę Nobla przyznano mu za "bezkompromisową i współczującą analizę skutków kolonializmu i losu uchodźcy w przepaści między kulturami i kontynentami". Członek Akademii uzasadnia, że Gurnah w swych dziełach z przejęciem i pietyzmem bada efekty kolonializmu w Afryce Wschodniej - i to, jak wpłynął on na życie osób indywidualnych, które oderwano od swoich korzeni.



Przypominamy, że Literackiego Nobla przyznaje się od 120 lat, a najczęściej otrzymują go twórcy z zachodniego kręgu kultury. Już 30 razy otrzymali go autorzy (prozaicy i poeci) anglojęzyczni. Francuskojęzycznych było czternastu, podobnie niemieckojęzycznych. Nagrodę zgarnęła też piątka Polaków. Najmłodszym noblistą był Rudyard Kipling, czterdziestodwulatek.