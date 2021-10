Netflix usunie kontrowersyjne sceny ze "Squid Game". O co chodzi?

Twórcy "Squid Game" od kilku tygodni znajdują się na ustach całego świata, co musi być miłym uczuciem. Reżyser Dong-hyuk Hwang wymyślił thriller, gdy mieszkał z powodu problemów finansowych w kawiarni z komiksami, więc raczej nie spodziewał się wtedy nadejścia takiej popularności. Problem w tym, że wielka sława niesie ze sobą też pewne zupełnie zaskakujące problemy. Małe seriale czy filmy mogą sobie bowiem niekiedy pozwolić na prowizorkę. W wielkich hitach podobne błędy zostaną od razu wyłapane lub wyjdą na jaw w wyniku działalności fanów. O czym ekipa "Squid Game" właśnie się boleśnie przekonuje.



Od kilku dni cały internet żyje szeregiem kontrowersji związanych z koreańskim serialem. Osoby posługujące się tamtejszym językiem wskazują na poważne błędy w tłumaczeniu napisów na angielski, Netflix został pozwany przez dostawcę internetu SK Broadband, a to dopiero szczyt góry lodowej. Na horyzoncie widnieją kolejne procesy, na które być może zdecydują się osoby pokrzywdzone przez "Squid Game". Serial posłużył się bowiem w więcej niż jednym odcinku prawdziwymi numerami telefonów. Brakowało na nich tylko kierunkowego do Korei Południowej, ale dla sprytnych fanów nie okazało się to wielkim wyzwaniem. Tysiące widzów zaczęło wydzwaniać i wysyłać wiadomości na podane numery, licząc na jakąś dodatkową atrakcję ze strony platformy.